Calciomercato.it - Osimhen alla Juventus, l’indizio arriva da Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Il bomber nigeriano potrebbe approdare in bianconero la prossima estate: c’è una novità chedirettamente dcittà partenopeaVictorcome Gonzalo Higuain. Il bomber nigeriano potrebbe sbarcare in bianconero dopo essere stato l’eroe di. Lapensa a lui per rinforzare l’attacco, anche se tutto sarebbe destinato a concretizzarsi la prossima estate: i bianconeri, infatti, non hanno posto per un extracomunitario a stagione in corso, dunque a gennaio l’ex numero 9 azzurro non puòre a Torino.da(LaPresse) – Calciomercato.itSei mesi più tardi però tutto potrebbe succedere, anche se la strada non si preannuncia semplice. Attualmente fermo per un infortunio (ne avrà per due settimane),dai primi di settembre è al Galatasaray, in prestito.