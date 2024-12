Lanazione.it - Morte della piccola Sofia. Inflitte dure condanne ai gestori e al progettista

di Iacopo Nathan VERSILIA Seiper omicidio colposo aggravato e una assoluzione. Questo l’esito dell’udienza che si è tenuta ieri al tribunale di Lucca, che ha messo per la prima volta la parola fine sulla tragedia del 17 luglio 2019, quando la pirccolaBernkopf perse la vita. La dodicenne di Parma affogò nella piscina del bagno Texas di Marina di Pietrasanta, mentre giocava con i suoi amici. Nonostante i tentativi di rianimarla e la corsa disperata all’ospedale, per la bimba non ci fu niente da fare. Rimase intrappolata con i capelli nella vasca idromassaggio, e nonostante i tentativi chefece sott’acqua, non riuscì a liberarsi da una bocchetta probabilmente difettosa o non a norma. Per le due titolati del bagno Texas, Simonetta e Elisabetta Cafissi, con i rispettivi mariti Giampiero Livi e Mauro Assuero Marchi (tutti di Prato) è arrivata una condanna di 3 anni e 2 mesi di reclusione.