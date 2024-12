Mistermovie.it - Mister Movie | Eddie Redmayne nel cast di Panic Carefully

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., l’acclamato attore britannico di 42 anni, si è unito aldi “”, un thriller psicologico diretto e scritto da Sam Esmail. Il film, che vedràrecitare accanto a Julia Roberts ed Elizabeth Olsen, promette un’esperienza cinematografica coinvolgente e adrenalinica.Un nuovo capitolo perinLa trama, ancoraiosa, è stata descritta come un thriller paranoico influenzato dal celebre “Il silenzio degli innocenti” e incentrata sulla caccia a un cyberterrorista.Un ruolo in un thriller modernoPer, questo ruolo segna una nuova sfida dopo l’interpretazione dell’assassino The Jackal nella serie TV di Sky Atlantic “The Day of the Jackal”. Durante la promozione della serie,ha espresso la sua paura di “massacrare” un personaggio reso celebre da Edward Fox nel film del 1973, dichiarando: “Sono cresciuto con il film originale e l’ho adorato.