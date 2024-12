La sanità mafiosa i Pokémon e il numero 286 | la rivendicazione di Luigi Mangione e il complottismo

Leggi su Open.online

, accusato di aver ucciso il capo di UnitedHealthCare Brian Thompson a New York, ha scritto che il sistema di assicurazione sanitario degli Stati Uniti appartiene a «mafiosi diventati troppo potenti». Che sfruttano gli Stati Uniti «per accumulare immensi profitti».lo ha scritto nelle tre pagine del suo manifesto che secondo la responsabile della polizia di New York Jessica Tisch, «riflette sia il movente che il modo di pensare». Secondo lo studente malato di spondilolistesi l’America ha «il sistema sanitario più caro del mondo». E tuttavia il suo paese è «al 42esimo posto come aspettativa media di durata della vita». Intanto sul suo account X c’era l’immagine di una carta, la 286esima della serie Pokédex. Ovvero l’esattodi tweet scritti daprima di commettere l’omicidio.