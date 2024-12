Thesocialpost.it - La Roma abbatte lo Sporting Braga e fa gioire l’Olimpico: 3-0 per la magica

3-0, una serata perfetta per i giallorossi che dominano e vincono con una prestazione di qualità e sostanza. Latorna a sorridere in Europa League, rilanciando le sue ambizioni nella corsa ai quarti di finale grazie a un successo netto, che avrebbe potuto essere ancora più ampio per quanto mostrato sul campo.Leggi anche: Awards Atp, Matteo Berrettini premiato come miglior Comeback Player del 2024La partita inizia nel migliore dei modi. Al 10?, Ndicka illumina il gioco con una splendida verticalizzazione per Zalewski, che serve un assist perfetto a Pellegrini. Il capitano controlla con freddezza e batte Matheus con un destro angolato. Poco dopo, sfiora il raddoppio con un colpo di testa che si stampa sulla traversa. Lanon si ferma, creando altre occasioni con Koné e Pellegrini, ma il primo tempo si chiude sull’1-0.