Sport.quotidiano.net - La giornata dedicata al compianto tifoso azzurro. In più di 170 per ricordare Emiliano Del Rosso

Oltre 170 persone, tra amici e tifosi, provenienti da Emilia-Romagna, Puglia, Umbria e Toscana si sono ritrovate per commemorare il ventennale dalla scomparsa diDeldell’Empoli morto il 7 dicembre del 2004 in un incidente stradale. Laè iniziata con un sentito omaggio al cimitero, dove le varie tifoserie si sono ritrovate in un momento di raccoglimento, deponendo mazzi di fiori e osservando un minuto di silenzio seguito poi da un caloroso e commovente applauso. Poi gli ultrà si sono ritrovati alla Casa del Popolo di Santa Maria per un pranzo conviviale, durante il quale sono stati intonati cori in onore die di tutti gli ultrà scomparsi nel corso degli anni. Un momento di unione e di festa che ha rafforzato i legami tra i partecipanti e celebrato l’eredità di chi, come, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di calcio.