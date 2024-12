Tvplay.it - Juve nei guai, altro infortunio al ginocchio: tempi di recupero lunghissimi

Lantus ora è neiper ungrave al. Una tegola che proprio non ci voleva in questo momento per i bianconeriIn questa stagione La Vecchia Signora ha dovuto già fare i conti con due rotture di legamenti crociati, che hanno riguardato prima Bremer e poi Cabal. Anche Milik combatte con problemi all’articolazione dalla scorsa estate e ancora non è tornato a disposizione.neialdi(TvPlay – ANSA) In questa stagione lantus di Thiago Motta ha dovuto sudare sette camice per trovare la quadratura del cerchio e ancora oggi non è del tutto oliata come meccanismi e collettivo. La vittoria con il Manchester City ha dato fiducia all’ambiente, così come il ritorno di Vlahovic. L’ex allenatore del Bologna non è riuscito a trasformare in una squadra prolifica La Vecchia Sgnora e di questo si pagano ora le conseguenze.