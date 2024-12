Danielebartocciblog.it - Giuseppe Cruciani il 15 dicembre a Civitanova Marche con ‘Via Crux’

torna più carico che mai a(Macerata). Dopo Natasha Stefanenko ospite del locale Ducanei mesi scorsi, come avevamo riportato qui nel nostro blog, prosegue l’interessante e ricca rassegna itinerante ‘Filosofarte‘. Domenica pomeriggio, a partire dalle ore 16, nella Sala Consiliare – Comune di, protagonista saràcol libro “Via Crux – contro il politicamente corretto”, edito da Cairo. Il tutto a poco tempo di di distanza dai vari eventi ‘Filosofarte’ da tutto esaurito, come quelli di questa estate in compagnia di Nicola Porro e Gianluigi Paragone.Ebbene sì,sarà nuovamente a. I fan non vedono l’ora di rivedere nelleil noto speaker radiofonico e giornalista, conosciuto anche per il programma ‘La Zanzara’ (Radio 24 – Sole 24 Ore).