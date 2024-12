Panorama.it - Gas, l'Europa rischia un inverno più caro

Babbo Natale potrebbe portare alle imprese e le famiglie europee un regalo poco gradito: bollette dell’energia più care. Colpa della volatilità del mercato del gas liquefatto, da cui il continente dipende sempre di più da quando, nel febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina. Due inverni consecutivi sono stati superati grazie all’arrivo delle speciali navi che trasportano il gas naturale liquefatto (Gnl), ma mentre il terzoè alle porte, la situazione potrebbe diventare più difficile. «Per ora gli stoccaggi insono pieni e la disponibilità per quest’sembra garantita», ha dichiarato un operatore al quotidiano Financial Times. «Ma può succedere di tutto. Basta qualche interruzione delle forniture e le cose potrebbero mettersi davvero male». Se nel 2021 il Gnl rappresentava solo il 20 per cento delle forniture totali di gas nell’Unione europea, oggi la quota è salita al 35 per cento.