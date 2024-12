Ilrestodelcarlino.it - "E il cuore mi sorrise", Guiducci ripercorre la sua infanzia difficile

"E ilmi". Come le parole che pongono il lieto fine a una fiaba rasserenando ogni bambino, quel sorriso alè finalmente arrivato nella vita di Ghennadyche così titola la sua più recente pubblicazione da presentare sabato alle 17.30, alla libreria Mondadori di viale Carducci. Dopo il saggio "Divenire figli", il 30enne Ghennady docente in una scuola primaria, alla seconda laurea in ambito pedagogico, si addentra nuovamente nei meandri non felici dell’trascorsa fino ai 9 anni in un orfanotrofio della Bielorussia, dove è vissuto fino all’adozione da parte di mamma Cristina e papà Giovanni. Nella presentazione lo affiancano Iryna Tsishuk, bielorussa con una analoga esperienza personale, e Raffaella Candoli, la cui associazione ha consentito a diversi destini di incrociarsi e di trovare una svolta insperata.