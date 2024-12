Ilgiorno.it - Chi era Diego Bertoni: la passione per il Milan e il calcio, il rientro in casa dopo la partita. Poi l’incidente mortale in via Palmanova

o – Dolore e sgomento per la morte di, scomparso oggi in un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto ao, in via, 30 anni, è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in ospedale ma una volta arrivato al Niguarda è morto. Stando a quanto emerso il giovane, padre di due figlie, stava tornando aaver visto il. Il 30enne si trovava insieme alla moglie, anche lei soccorsa, ma ferita in maniera non grave. Un messaggio di cordoglio è apparso sulla pagina Facebook della squadra Asd Cassinain cui giocava la vittima dello schianto. ”La nostra società piange la tragica scomparsa di, calciatore della Prima Squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia – si legge sul profilo social della società -.