Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna punta il talento dell’Ajax: c’è la richiesta di Conte

Il colpo che Antoniosta aspettando potrebbe arrivare dall’Ajax: arrivano le ultime sul mercato del, sil nome. Giovannistudia il mercato e le soluzioni possibili per acntare Antonio. Si, perchè gli azzurri hanno bisogno di alcuni elementi in grado di migliorare la rosa in determinate parti del campo, ed è per questo che anche l’allenatore sta spingendo per delle soluzioni che possano essere facilmente percorribili.L’attacco, con nome come Bonny e Lucca, è uno dei reparti che sicuramente avrà bisogno di avere degli accorgimenti, anche se in questo caso è possible che si attenda la finestra estiva di mercato. Diverso il discorso per la difesa dove ilpotrebbe già muovere in inverno delle pedine, magari lasciando calciatori nelle attuali squadra ma anticipando gli investimenti.