Bertola "Tra Italia e Romania interazione consolidata"

BUCAREST () (ITALPRESS) – “Abbiamo superato i 20 miliardi di interscambio economico” tra, “è un’, c’è sempre una grande attrattività per la Piccola e Media Impresa e per alcuni settori strategici, come quello energetico, il gas e il nucleare. Comestiamo dando un contributo veramente importante”. Lo afferma Giulio, presidente di Confindustria, intervistato da Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress a Bucarest.“Abbiamo messo in pratica un progetto che è nato a Roma, e che ha trovato concretezza nell’accordo tra Confindustriae Italpress”, dice, che spiega come l’organizzazione che guida sia “un pò l’entità guida di tutte le altre rappresentanze internazionali di Confindustria nell’Est Europa, ha una storicità di oltre 20 anni.