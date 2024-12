Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 12 dicembre 2024 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12– con la soap americana. Nellaodierna Brooke intima a Hope di interrompere la relazione con Thomas che non è destinata a portare equilibrio nella sua vita e la esorta a lottare per salvare il suo matrimonio. Hope si difende sostenendo che non si era mai sentita così viva e che è stato Liam a chiedere il divorzio per primo. Intanto, alla Forrester, Taylor chiede a Carter e a Ridge se sappiano dove si trovi Thomas, con il quale aveva un appuntamento per cena, e scopre che potrebbe essere con Brooke che è andata a fargli visita. Rimasta sola con Ridge, Taylor esprime tutte le sue preoccupazioni per il loro figlio, temendo che Brooke o Hope finiscano per infrangere l’equilibrio che Thomas ha trovato, ma Ridge non e’ d’accordo.