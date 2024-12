Metropolitanmagazine.it - Bath & Body Works lancia la nuova collezione di bodycare tutta versione Natale

è tornata con una(dopo averci fatto impazzire con quella di Halloween) ovviamente non poteva non tornare con quella di. Il brand infatti ha annunciato che vuole entrare into the holy Christmas, questa volta con unanatalizia che presenta un sacco di nuove fragranze per la casa, prodotti per la cura del corpo e accessori. Siete pronti a scoprirla?Lalimitata diè perfetta per le feste diSicuramente tra i brand di skincare per il corpo,è tra le più originali. Non possiamo dimenticare ladei profumi natalizi 2023 di, ad esempio, includevano profumazioni super cozy come To All a Good Night, Jolly Gingerbread Village, Cookie Butter Truffle, White Birch; Vetiver, Pink Sparkling Spritz, Golden Berry Mistletoe, Raspberry Thumbprint, Silver Snowfall, Feliz Navid Champurrado e Happy Hanukkah.