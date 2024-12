Formiche.net - Autonomia, è presto per dire referendum. L’analisi di Sterpa

La Cassazione ha dato il nulla osta alsull’abrogazione dell’differenziata. Ma è decisamente ancoraper cantare vittoria (dalla prospettiva dei promotori, chiaramente). L’errore da non commettere – e che invece commettono in tanti – è quello di “confondere un giudizio di legittimità con quello di ammissibilità”. È il primo appunto metodologico che muove, sulle colonne di Formiche.net, Alessandro, costituzionalista, professore di Diritto pubblico all’università della Tuscia.Professore, il pronunciamento della Suprema Corte è già diventato terreno di dibattito politico. Tanto rumore per nulla?Onestamente mi pare che, come spesso accade in questi frangenti, ci sia una sopravvalutazione del pronunciamento della Suprema Corte. La Cassazione si è espressa in ordine alla legittimità di questo quesito referendario.