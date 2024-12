Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm è tornata e non è più Timeless, Mariah May nel mirino

Grande sorpresa alla fine del main event dell’episodio di questa notte di AEW Dynamite: Winter is Coming. Lo speciale invernale della All Elite Wrestling ha visto nel main event un match per il titolo mondiale femminile traMay e Mina Shirakawa. Le due ex amiche e compagne di stable del Club Venus si sono affrontate dopo il tradimento dinelle celebrazioni di Full Gear.May rimane campionessaMina Shirakawa ha lottato con le unghie e con i denti ma a vincere il match è stata “Glamour”May che ha così difeso con successo il titolo di cui è detentrice ormai da più di 3 mesi. La wrestler britannica era osservata speciale da Thunder Rosa a bordo ring e si poteva aspettare un confronto con l’ex campionessa ma di certo non pensava di vedere comparire dallo stage la sua ex mentore