Weekend di volley | doppia sconfitta per le squadre nostrane in B2 femminile

Ancora un intensodi, con le formazioni del territorio impegnate dalla serie B ai campionati regionali. Nel girone F di B2per le. A Reggio Emilia le padrone di casa del Fos Cvr battono 3-0 (25-18, 25-18, 25-19) il My Mech Cervia mentre il Massa Lombarda perde in casa per mano del Battistelli: 2-3 (25-22, 18-25, 25-17, 21-25, 10-15). Il girone B di serie C maschile vede la primain campionato della Pietro Pezzi: i ravennati cadono 3-1 (23-25, 25-23, 25-18, 25-14) a Pontelagoscuro. Malgrado la battuta d’arresto i bizantini restano comunque primi in classifica con 23 punti. Nel raggruppamento, l’unica ravennate ad ottenere un risultato positivo sono i giovani della Consar che superano 3-0 (25-21, 25-28, 26-24) a domicilio i ferraresi del Niagara.