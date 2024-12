Virtus | aumento di capitale da 36 milioni Zanetti mantiene la maggioranza

Ilrestodelcarlino.it - Virtus: aumento di capitale da 3,6 milioni, Zanetti mantiene la maggioranza

Nella tarda mattinata di oggi è prevista l’assemblea straordinaria dei soci della. C’è un unico punto all’ordine del giorno e riguarda undidi 3e 600mila euro. Se tutto va come stabilito questa cifra sarà divisa in tre rate in base alle scadenze bianconere in termini di uscite per rispettare quel rapporto definito dalle Com.tec, l’organo di controllo della federbasket, tra costi ed entrate. Il primo versamento è previsto per la metà di gennaio, il secondo a fine marzo e il terzo a maggio. Sebbene sulla proprietà bianconera aleggino le voci più disparate, al termine di questa operazione non cambierà nulla all’interno della compagine societaria con il presidente Massimoche manterrà ladelle quote. La minoranza, invece, resterà per lo più a Carlo Gherardi.