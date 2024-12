Inter-news.it - Taremi non trova la svolta: serata difficile col Bayer Leverkusen

-Inter non è stata la gara delladi. L’iraniano non è riuscito a incidere, finendo travolto dalla difesa avversaria.OCCASIONE SPRECATA – Come di consueto la Champions League in casa Inter rappresentava anche una nuova occasione per. L’iraniano infatti è il titolare delle notti europee di Inzaghi, le ha giocate tutte e in questo ambito ha oltre il doppio dei minuti che in Serie A. Però nemmeno-Inter è stata la partita della suapersonale.AMBIENTAMENTO– Il numero 99 infatti è ancora alla ricerca della sua dimensione in nerazzurro. Dopo un’estate di grandi promesse, tutto si è spento in Inter-Stella Rossa. Quando sembrava sul punto di sbocciare,si è invece arenato. Pochi minuti, pochissimi tocchi significativi, una sempre più evidente difficoltà a incidere o anche solo farsi vedere.