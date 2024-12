Dilei.it - Stefano De Martino non condurrà lo speciale del 23 dicembre su Rai1

Grande attesa per la serata evento in onda suil 23, organizzata per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025. Lo spettacolo, fatto di musica, tradizione e spettacolo, sarà condotto da Antonella Clerici e, contrariamente a quanto ipotizzato nelle ultime settimane,Denon affiancherà la conduttrice di Legnano, ma sarà presente in qualità di ospite, insieme ad altri grandi nomi dello spettacolo italiano, come Gianni Morandi – fresco ottantenne – e l’amatissimo Alberto Angela.Il ruolo diDenellodiLa scelta di affidare la conduzione esclusiva ad Antonella Clerici non sorprende. La sua esperienza nel gestire grandi eventi televisivi è consolidata, proprio come richiede una serata di questa portata. Con programmi come È sempre mezzogiorno e The Voice Kids, oltre al successo decennale de La Prova del Cuoco, Clerici ha dimostrato di essere una figura carismatica e amata dal pubblico italiano, in grado di trasmettere calore umano e professionalità allo stesso tempo.