Laprimapagina.it - “Quando Meno Me Lo Aspetto” è il nuovo singolo di Torace

Dal 13 dicembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “ME LO”, ildi.“Me Lo” è un brano che racconta la “sorpresa”, quella piacevole sensazione che nascenon ci si aspetta nulla. In questo caso specifico, si riferisce ad un rapporto carnale, ma il concetto si estende a tutti gli ambiti della vita quotidiana: spesso,ci si aspetta troppo o si pianifica qualcosa con troppa precisione, si rischia di rimanere insoddisfatti. Tuttavia, il giorno in cui, fortunatamente, hai la testa altrove e vivi il momento senza pensare troppo, qualcosa arriva in modo semplice e naturale. In quel momento, riesci ad affrontare il presente con la spontaneità di un gesto più autentico.Spiega l’artista a proposito del brano: «La cosa che più mi lega alla canzone è probabilmente il momento in cui è nata.