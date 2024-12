Nerdpool.it - J-POP Manga presenta your name. Storyboard by Makoto Shinkai

Leggi su Nerdpool.it

Come nasce un capolavoro? Dopo l’uscita nelle sale nel 2016,. diha varcato i confini nipponici ed è diventato in brevissimo tempo uno dei film d’animazione più visti di sempre con numeri da capogiro ai botteghini e plauso della critica. In che modo è stata sviluppata la storia di Taki e Mitsuha e quali tecniche sonostate utilizzate? J-POPl’edizione italiana dell’interodel film per consentire ai lettori di scoprire, fotogramma dopo fotogramma, la genesi di questa perla d’animazione che ha commosso ed emozionato il pubblico di tutto il mondo. Il volume è ulteriormente impreziosito da una intervista inedita ache svela segreti e chicche del processo creativo dell’autore!Il volume unicoby, raccolto all’interno di un elegante cofanetto da collezione, sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 18 dicembre!Due persone e un incontro che avrebbe dovuto essere impossibile.