Inter l’attaccante vola verso Torino | cessione immediata c’è la cifra

Ultimo aggiornamento 11 Dicembre 2024 9:40 di redazioneIl calciomercatodi gennaio potrebbe stapparsi con unadi un proprio calciatoreL’ha subito la prima battuta d’arresto in Champions League. Un gol di Mukiele negli ultimi minuti del match contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadre esperta nel segnare in zona Cesarini, ha sancito il primo ko dei nerazzurri nella massima competizione europea.La squadra di Inzaghi aveva perso solo una volta in questa stagione ovvero il derby contro il Milan del 22 settembre quando un colpo di testa di Gabbia anche in quel casola fine (89esimo) rese vano il gol del pareggio di Dimarco dopo il vantaggio iniziale targato Pulisic.In Europa invece l’era riuscita fin qui ad essere tra le poche squadre capaci di uscire sempre con almeno un punto complici il pareggio col Manchester City a reti bianche e le vittorie contro Stella Rossa per 4-0 più i successi con Young Boys, Arsenal e Lipsia di misura, tutti per 1-0.