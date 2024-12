Tpi.it - Facebook, WhatsApp e Instagram down oggi mercoledì 11 dicembre 2024: disservizi in tutto il mondo, perché le app di Meta non funzionano

11: le app dinon11, sono attualmente in: le app dinoninilcon gli utenti che stanno lamentando numerosi.Il sito specializzatodetector sta ricevendo migliaia di segnalazioni dail, dagli Stati Uniti alla Germania passando per Italia, Giappone, Brasile e Australia.Le difficoltà, per quanto riguarda, sono perlopiù nell’attività di pubblicazione dei post, programmati e non, mentre qualcuno lamenta difficoltà anche ad accedere ai social. La maggior parte degli utenti, però, riferisce di riuscire a entrare nell’app ma senza riuscire a utilizzarla a pieno.Per quanto riguarda, invece, molti utenti affermano di avere difficoltà nel caricare foto o video inviate mentre altri non riescono a inviare i messaggi.