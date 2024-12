Thesocialpost.it - Facebook, Instagram e Whatsapp down: malfunzionamenti globali oggi 11 dicembre

Il mondo di internet è stato nuovamente colpito da un blackout che ha lasciato gli utenti diin grande disagio. La sera dell’ 11, milioni di utenti in tutto il mondo si sono trovati impossibilitati a utilizzare le popolari piattaforme social, causando un’ondata di frustrazione e domande sulle cause di questi continui disservizi. Ma cosa comporta realmente questo blackout per gli utenti e quali sono le ragioni dietro questi ricorrenti?I disservizi sembrano essere iniziati nelle prime ore del mattino, colpendo particolarmente l’Europa e parte dell’America Latina. Gli utenti hanno segnalato difficoltà nell’accedere ai propri account, pubblicare aggiornamenti di stato su, e inviare e ricevere messaggi su. Questi problemi non sono una novità completa, poiché la piattaforma di proprietà di Meta ha già subito altri blackout simili in passato, suscitando interrogativi sulla stabilità dei suoi servizi.