Lanazione.it - Dalla parte dei più deboli: “Vestiti, coperte e tè caldo. Così aiutiamo chi ha bisogno“

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 11 dicembre 2024 – Qualche indumentoscelto con cura dagli scatoloni presenti in magazzino,, kit per l’igiene personale, un bel thermos colmo di tèe tanti sorrisi, che non bastano mai. Da anni, due volte alla settimana, i volontari della Croce Rossa e del Soccorso italiano dell’Ordine di Malta di Lucca portano sostegno alle persone senza fissa dimora della nostra città. Un servizio prezioso, quello dell’Unità di strada, che il più delle volte viene svolto in silenzio, negli angoli più bui del centro storico, nelle sortite delle Mura o in stazione, da sempre rifugio di molti. Nei giorni scorsi, c’è chi ha scritto al nostro giornale segnalando – con preoccupazione ma anche con un po’ di stupore - un giaciglio a Porta Elisa. Di letti fatti di cartone come quello, però, a Lucca ce ne sono almeno quindici, e quasi tutti apnenti a giovani e giovanissimi.