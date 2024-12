Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’auto, il Ppe approva un documento contro le multe ai costruttori che non rispettano gli obiettivi di taglio delle emissioni

Mentre ladel comparto si aggrava, il Partito popolare europeo hato un ‘piano per salvare l’industriamotive‘. Al centro c’è la richiesta a Bruxelles di rivedere – come vorrebbe anche il governo italiano – il sistemapreviste dal 2025 per le case automobilistiche che non centrano i target intermedi di tagli. Nelil partito a cui aderisce Forza Italia chiede anche di garantire un approccio ‘tecnologicamente neutrale’ al traguardo finale del 2035 che prevede lo stop ai nuovi veicoli a benzina e diesel, consentendo quindi l’uso di un mix di tecnologie più ampio rispetto al solo elettrico e idrogeno, che comprenda anche biocarburanti ed e-fuels. Gli eurodeputati del gruppo chiedono alla Commissione Ue di “presentare il prima possibile una proposta per garantire flessibilità” all’automotive.