Così il governo georgiano usa i "titushki" per reprimere la protesta europeista

Tbilisi è difficile da spiegare: non somiglia davvero a nessun altro posto, ma contemporaneamente sembra essere la somma di tanti piccoli dettagli presi da città diverse del mondo. La città vecchia, per esempio, ricorda Genova e i suoi caruggi: da viale Rustaveli, dove ha sede il Parlamento, si diramano tante strade strette che si incrociano tra di loro, creando un labirinto. Negli scorsi cinque giorni, questo labirinto è stato lo sfondo di un nuovo tipo di violenza contro i manifestanti civili che da due settimaneno contro la decisione delfilorusso, considerato illegittimo dall’opposizione, di rimandare al 2028 le trattative per l’ingresso nell’Unione europea. Dal 28 novembre, quando il primo ministro Irakli Kobakhidze ha dato l’annuncio che la Georgia avrebbe messo in pausa il processo di integrazione con l’Ue per quattro anni, e le persone hanno deciso spontaneamente di scendere in piazza per contestare questa decisione, sono state arrestati più di quattrocento manifestanti, per la maggior parte picchiati dalla polizia (i «robocop», come li chiamano qui) al momento dell’arresto o una volta arrivati in prigione.