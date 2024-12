Conto da 3277 milioni di euro per chiudere le frontiere | il costo economico e morale per l’Unione europea

Lanotiziagiornale.it - Conto da 327,7 milioni di euro per chiudere le frontiere: il costo economico e morale per l’Unione europea

Dal 2016 al 2027, Bruxelles ha destinato almeno 327,7diper potenziare i regimi di controllo alledi Libia e Tunisia, secondo quanto riportato nel documento di SOS Humanity. Un investimento che non solo consolida pratiche che sfidano il diritto internazionale, ma accende una luce inquietante su un sistema che sacrifica i diritti umani sull’altare della deterrenza migratoria.Il caso Libia: un inferno finanziato dall’paNonostante la Libia non sia considerata un luogo sicuro ai sensi del diritto marittimo internazionale,pea continua a collaborare con le autorità locali, incluse le cosiddette guardie costiere libiche, accusate di gravi violazioni dei diritti umani. Dal 2016 a novembre 2024, queste forze hanno intercettato e riportato illegalmente in Libia oltre 144.