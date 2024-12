Civitanova-Praia Clube oggi in tv | canale orario e diretta streaming Mondiale per Club maschile 2024 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la Pool A del Fivbperdi. Gli uomini di Giampaolo Medei, dopo la cocente sconfitta al tie-break contro il Foolad Sirjan Iranian, tornano in campo per riscattarsi e conquistare un successo che terrebbe vive le speranze di passare il turno. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Fabiano Preturlon Ribeiro, reduce dalla partita giocata contro gli egiziani dell’Al Ahly. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di mercoledì 11 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Cucine Lubedella massima competizione continentale per