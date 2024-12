Cinema | al Troisi La Valanga Azzurra il documentario di Giovanni Veronesi sui campioni dello sci italiano degli anni ’70

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 12 dicembre alle 19, presso ilin via Girolamo Induno 1 a Roma, si terrà un evento speciale dedicato alLa. Saranno presenti il regista, l’autore Lorenzo Fabiano e idella storica, Gustavo Thoeni, Paolo De Chiesa e Piero Gros, per incontrare il pubblico in sala.Il, intitolato La, è diretto dae vede la partecipazione dei grandi protagonistisci alpino’70, come Gustavo Thoeni, Piero Gros, Paolo De Chiesa, e con la speciale partecipazione di Ingemar Stenmark. Sarà trasmesso in prima serata su Rai 3 lunedì 30 dicembre.Presentato in anteprima durante la 19ª edizione della Festa deldi Roma, il film racconta la straordinaria storia della squadra nazionale italiana di sci alpino, un’epopea di talento, sacrificio e italianità.