Agi.it - Cade, parte un colpo e muore. Incidente di caccia nel Foggiano

AGI - È caduto in un dirupo ed è partito undal suo fucile che lo ha ucciso: è morto così untore di 66 anni a Monte Sant'Angelo, nel. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è scivolato mentre stava camminando in una campagna in località Santa Croce, finendo nel dirupo. Durante la caduta sarebbe partito accidentalmente undal suo fucile che lo ha preso in pieno. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.