Beko Europe | tensioni sul piano industriale e futuro occupazionale in Italia

Confronto acceso al tavolo ministeriale suldei siti produttivi diine il mantenimento dei livelli occupazionali. A fronte della conferma delda parte della multinazionale turca, il ministro Adolfo Urso ha parlato chiaro: "deve presentarci unassertivo, che preveda investimenti significativi ine unproduttivo eche corrisponda alle prescrizioni del Golden power, sia in riferimento alla sovrapposizione con gli altri stabilimenti Whirlpool in Europa, sia con quelli diin Romania". E ancora: "Se non ci saranno novità sostanziali dall’azienda rispetto a quanto illustrato nella precedente riunione, il nostro giudizio resterà lo stesso: ilè inaccettabile dal punto di vistae non corrisponde alle prescrizioni del Golden power".