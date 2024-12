Iodonna.it - Una ballerina di Las Vegas a fine carriera e in crisi d'identità, un ruolo inedito per l'ex star di "Baywatch" che le è valso la candidatura ai Golden Globe 2025

È pronta a sorprendere con un, che le valendo già candidature e riconoscimenti. Pamela Anderson è pronta a tornare al cinema in una veste totalmente inedita con The Last Showgirl. Diretto da Gia Coppola, il film ha già attirato l’attenzione ai Festival di Telluride e Toronto e arriverà nelle sale americane il 13 dicembre, mentre bisognerà attendere il 6 febbraioper vederlo in Italia. La grande attesa intorno a questa pellicola è stata rafforzata dalla recente nomination aiper la sua interpretazione, che ha segnato un punto di svolta nelladell’attrice, lontano dai ruoli più leggeri che l’hanno resa celebre. Pamela Anderson, tutti i beauty look guarda le foto Pamela Anderson,in The Last ShowgirlIn The Last Showgirl, Anderson interpreta Hannah, unadi Lasche ha dedicato oltre trent’anni della sua vita allo stesso spettacolo.