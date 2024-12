Oasport.it - Sci alpino, le donne tornano a Beaver Creek dopo 11 anni! Goggia e Brignone c’erano, il podio dell’indimenticabile Elena Fanchini

la pausa per le cancellazioni delle gara di Tremblant, ritorna la Coppa del Mondo femminile di scie soprattutto comincia ufficialmente la stagione della velocità. Per le-jet il sipario si alzerà a, proprio su quella Birds of Prey che ha appena visto protagonisti gli uomini con un trittico di gare.Si tratta di un ritorno in Coloradoaddirittura undici, visto che lenon gareggiavano aaddirittura dal 2013. In totale sono quattro le gare femminili sulla storica pista americana e la prima è stata nel 2011, con il superG vinto da Lindsey Vonn, sempre più vicina al suo clamoroso ritorno in Coppa del Mondo, che si impose davanti alla svizzera Fabienne Suter e all’austriaca Anna Fenninger. La migliore delle azzurre fu Johanna Schnarf al tredicesimo posto.