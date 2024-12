Ilrestodelcarlino.it - Pierpaolo Bisoli torna in panchina: dal Modena al Brescia in Serie B

La regola per cui gli allenatori esonerati possono rilanciarsi immediatamente, anche se reduci da fallimenti o delusioni, a volte, può sembrare paradossale. Di sicuro, è qualcosa di molto vicina alla teatralità. Per così dire.ha compiuto proprio un colpo da teatro, accettando la proposta dele di Cellino, il quale aveva scelto di liberarsi di Maran dopo il ko di Catanzaro e un cammino non troppo esaltante fin qui. Lo ha fatto a poco più di un mese dall’addio al, pronto ad allenare pure suo figlio Dimitri e qui c’è il secondo colpo teatrale del tecnico di Porretta. Che, per altro, ricompone tutta la famiglia portando anche l’altro figlio, Davide, all’interno dello staff come fu a. Ieri è stata dunque giornata infuocata, nonostante la pioggia battente, dalle parti di viale Monte Kosica.