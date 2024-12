Iltempo.it - Natale su Sky Sport: oltre mille ore di diretta e un evento al giorno

Ogniunper ilnella Casa dellodi Sky. In arrivo1.000 ore di appuntamenti live, tanti speciali e Produzioni Originali nella full immersion che Skyproporrà per tutto il periodo delle Feste. Su Sky e in streaming su NOW, fino al 6 gennaio tante sfide appassionanti e rubriche per rivivere il meglio di tutti glidell'anno che sta per concludersi. Il grandein campo tutti i giorni: dal calcio con le 3 partite a turno di Serie A, il Boxing Day di Premier League, i match di Bundesliga, le Coppe Europee e la Serie C NOW, al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, l'NBA Christmas Day, la CEV Champions League di volley, il padel e tanti altri appuntamenti live. Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ognialle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: Calciomercato – L'Originale.