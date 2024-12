Sport.quotidiano.net - Nadia Nadim: gol storico a San Siro e impegno per l'emancipazione femminile

Dall’Afghanistan al Centro sportivo Vismara, passando dai campi profughi della Danimarca. Fino al più prestigioso palcoscenico del pallone nostrano, la Scala del Calcio di Milano. Vero, domenica a Sannon c’era il “sold out“ e le curve erano silenziose e senza coreografia, ma perquei 2500 spettatori erano già tanta roba, per lei che correva sul manto erboso dove ogni calciatore vorrebbe esserci. Già quella era una festa, poi il gol realizzato all’inizio della ripresa per l’1-1 contro l’Inter è stata la degna conclusione di una giornata da non dimenticare. Un 2024 che si chiude con gli occhi che brillano, così come era cominciato. Il sogno della bambina che voleva diventare giocatrice di fama internazionale lei lo aveva realizzato già da tempo, indossando le maglie di Paris Saint Germain e Manchester City.