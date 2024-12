Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “I diritti umani sono minacciati e perfino l’esercizio del voto, cardine di ogni democrazia, è vanificato”

“Icontinuano a esseree violati in diverse parti del mondo”. Lo ha detto Sergioin occasione della “Giornata mondiale dei”. “Violenze e abusi nei confronti delle donne, dei bambini e dei soggetti più fragiliaccadimenti quotidiani, soprattutto laddovein corso conflitti armati”, prosegue la nota del presidente della Repubblica, pubblicata in un contesto geopolitico in cui prosegue la guerra in Ucraina, quella di Israele contro Hamas a Gaza e la rivolta di gruppi filo-jihadisti appoggiati dalla Turchia ha rovesciato il regime di Bashar Al Assad in Siria.“In alcuni Paesi le più elementari libertà democratichebrutalmente ignorate, edeldi– è. In una congiuntura internazionale caratterizzata da crisi occorre ribadire la necessità della tutela deidipersona, incircostanza”, ha detto ancora il capo dello Stato.