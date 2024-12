Esports247.it - Marvel Rivals, come risolvere il bug del caricamento che si blocca al 99%

Scopriil bug delto al 99% incon soluzioni pratiche e testate.Uscito lo scorso 6 dicembre,è uno shooter in terza persona sviluppato e pubblicato da NetEase Games e disponibile per Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Free-to-play, consente di giocare con 33 personaggi tratti dall’universoogni gioco lanciato da poco tempo, qualche problema può presentarsi e – nello specifico – i giocatori su PC dipotrebbero incorrere in un fastidioso problema durante le partite: capita infatti ilsi blocchi al 99% (ad un solo punto percentuale dalla fine, davvero da rosicare). Questo bug è particolarmente noioso perché, oltre a interrompere il gameplay, può causare penalità per le partite mancate.Tuttavia, esistono alcune soluzioni che potrebbero aiutarti aquesto inconveniente: andiamo a vederle assieme.