Manovra, arriva Ires premiale per le imprese. Verso rinvio misure per ceto medio

l'per leche assumono e investono mentre per il taglio delle tasse albisognerà attendere l'anno prossimo, quando saranno disponibili i dati definitivi sull'andamento dei conti pubblici. E' quanto emerso dal vertice di maggioranza sullache si è tenuto a Palazzo Chigi alla vigilia dell'avvio dell'esame degli emendamenti in Commissione bilancio della Camera.Alla riunione, durata circa due ore, hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. Il vertice, ha fatto sapere Palazzo Chigi, si è svolto "in un clima molto collaborativo" ed "ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della, famiglie e sanità".