Morto l’avvocato Moriconi il dolore di Forza Italia Uomo impegnato e generoso

Morto l'avvocato Nicola Moriconi, dirigente di Forza Italia di Lucca con delega al turismo. Ne danno notizia l'onorevole Deborah Bergamini e il coordinamento provinciale del partito con Carlo Bigongiari. "Una brutta malattia ha portato via l'avvocato Nicola Moriconi, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, di ricevere anche solo una parola gentile o un consiglio saggio. Perché Nicola non era solo un professionista competente, era prima di tutto un Uomo buono, disponibile, sempre pronto ad ascoltare”, scrivono in una nota. "È sempre rimasto vicino al territorio, anche senza mai cercare la ribalta. Era parte viva del progetto, della visione, e proprio tra un mese avrebbe dovuto prendere parte a un importante convegno sul turismo, occasione in cui sarà ricordato con il rispetto e l'affetto che merita”. Lanazione.it - Morto l’avvocato Moriconi, il dolore di Forza Italia. “Uomo impegnato e generoso” Leggi su Lanazione.it Lucca, 12 aprile 2025 – Èl'avvocato Nicola, dirigente didi Lucca con delega al turismo. Ne danno notizia l'onorevole Deborah Bergamini e il coordinamento provinciale del partito con Carlo Bigongiari. "Una brutta malattia ha portato via l'avvocato Nicola, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, di ricevere anche solo una parola gentile o un consiglio saggio. Perché Nicola non era solo un professionista competente, era prima di tutto unbuono, disponibile, sempre pronto ad ascoltare”, scrivono in una nota. "È sempre rimasto vicino al territorio, anche senza mai cercare la ribalta. Era parte viva del progetto, della visione, e proprio tra un mese avrebbe dovuto prendere parte a un importante convegno sul turismo, occasione in cui sarà ricordato con il rispetto e l'affetto che merita”.

