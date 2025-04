Torino a fuoco il giaciglio di un senzatetto | Hanno tentato di bruciarmi vivo

Tgcom24.mediaset.it - Torino, a fuoco il giaciglio di un senzatetto: "Hanno tentato di bruciarmi vivo" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Da tempo i residenti della zona si lamentano per la presenza di persone senza fissa dimora. L'uomo, che è riuscito a salvarsi una volta avvertito il calore delle fiamme, è illeso

Potrebbe interessarti anche:

Incendio a Torino Cenisia - a fuoco la cucina di un appartamento

Un incendio è divampato nella prima serata di ieri, domenica 2 marzo 2025, nel palazzo di corso Ferrucci 105 a Torino. Ad andare a fuoco è stata la cucina di un appartamento al quinto piano. ...

Principio d'incendio davanti all'ingresso del cinema : intervento dei vigili del fuoco in galleria San Federico a Torino

Nel pomeriggio di martedì 2 aprile alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute nella galleria San Federico a Torino per un incendio rifiuti in prossimità degli ...

Principio d'incendio davanti all'ingresso del cinema : intervento dei vigili del fuoco in galleria San Federico a Torino

Nel pomeriggio di martedì 2 aprile alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute nella galleria San Federico a Torino per un incendio rifiuti in prossimità degli ...

Torino, a fuoco il giaciglio di un senzatetto: "Hanno tentato di bruciarmi vivo". Fiamme nel giaciglio del senzatetto: “Svegliato dal calore, sono salvo per miracolo”. Torino, tentano di bruciare un clochard: “Salvo per miracolo”. Incendio distrugge il giaciglio di un clochard: "Quella piazza è una ferita aperta". Incendio distrugge il giaciglio di un clochard: “Quella piazza è una ferita aperta”. Torino, clochard denuncia: «Hanno tentato di bruciarmi vivo». Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un gruppo di giovani. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da tgcom24.mediaset.it:) Torino, a fuoco il giaciglio di un senzatetto: "Hanno tentato di bruciarmi vivo" - È successo a Torino. Si sospetta che un gruppo di ragazzini abbiano dato fuoco al giaciglio di un senzatetto mentre lui dormiva ...

(Lo rende noto rainews.it:) "Hanno tentato di bruciarmi vivo", denuncia clochard a Torino - L'uomo stava dormendo ed è riuscito a salvarsi e a denunciare l'accaduto. I presunti responsabili sarebbero alcuni giovani ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Torino, clochard denuncia: «Hanno tentato di bruciarmi vivo». Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un gruppo di giovani - Un gruppo di giovani ha tentato di incendiare il giaciglio di un senzatetto a Torino. L’episodio è stato raccontato dallo stesso clochard, un 63enne italiano, al quotidiano «La Stampa». «Hanno dato fu ...