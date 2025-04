Migranti in Albania la sinistra sbraita per i polsi legati Piantedosi smonta i teroremi

sinistra sbraita per il trasferimento dei Migranti sulla nave Libra nei centri in Albania. Le immagini mostrano le operazioni di accompagnamento da parte delle forze dell'ordine in cui gli stranieri appaiono con i polsi fermati da fascette prima di essere portati a bordo di una camionetta della Guardia di Finanza. Apriti cielo. "Siamo davanti al centro di Gjadër dove pochi minuti dopo le 7 sono entrati i pullman con le 40 persone sbarcate oggi dalla nave 'Libra'. Eravamo al porto, abbiamo assistito allo sbarco, molte persone sono scese ammanettate con delle fascette, poi sono state portate nell'hotspot all'interno del porto per altre operazioni d'identificazione da parte della polizia albanese. Sono ancora in corso operazioni di polizia, e adesso non possiamo entrare. Domattina entreremo e parleremo con i trattenuti e con il personale, per capire cosa sta succedendo a Gjadër", ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social, l'europarlamentare del Pd Cecilia Strada, che era davanti al centro d'accoglienza di Gjadër in Albania.

