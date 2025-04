Condanne bus Lametta | Vado in carcere da innocente

Vado a costituire in carcere dove per questa vicenda entro per la seconda volta da innocente”.Lo annuncia Gennaro Lametta, proprietario del bus precipitato la sera del 28 luglio del 2013 dal viadotto dell’Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia in cui trovarono la morte 40 persone.Lametta, figura tra gli imputati che ieri la Cassazione ha condannato in via definitiva.“Questa volta però – dice ancora Lametta, che durante il procedimento giudiziario è stato difeso dagli avvocati Sergio Pisani e Leopoldo Perone – ci Vado con tutte le prove a mio favore per cui mi batterò fino alla fine per dimostrare la grave ingiustizia che sto subendo”.?Secondo Lametta e i suoi avvocati, infatti, il processo “ha dimostrato che l’autobus precipitò a causa di 30 anni di mancata manutenzione dei new Jersey da parte di Autostrade e che la causa della distacco della trasmissione non fu – afferma – una mia trascuratezza ma un sovraserraggio dei perni causato da un errore umano non certo mio, ma dei meccanici dell’officina autorizzata dove portai il bus prima del tragico incidente”. Anteprima24.it - Condanne bus, Lametta: “Vado in carcere da innocente” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Mia costituire indove per questa vicenda entro per la seconda volta da”.Lo annuncia Gennaro, proprietario del bus precipitato la sera del 28 luglio del 2013 dal viadotto dell’Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia in cui trovarono la morte 40 persone., figura tra gli imputati che ieri la Cassazione ha condannato in via definitiva.“Questa volta però – dice ancora, che durante il procedimento giudiziario è stato difeso dagli avvocati Sergio Pisani e Leopoldo Perone – cicon tutte le prove a mio favore per cui mi batterò fino alla fine per dimostrare la grave ingiustizia che sto subendo”.?Secondoe i suoi avvocati, infatti, il processo “ha dimostrato che l’autobus precipitò a causa di 30 anni di mancata manutenzione dei new Jersey da parte di Autostrade e che la causa della distacco della trasmissione non fu – afferma – una mia trascuratezza ma un sovraserraggio dei perni causato da un errore umano non certo mio, ma dei meccanici dell’officina autorizzata dove portai il bus prima del tragico incidente”.

Potrebbe interessarti anche:

Nel box Ferrari è terminata la luna di miele - lo strappo di Leclerc : «Basta - vado per la mia strada» (CorSport)

Sul Corriere dello Sport Fulvio Solms svela un retroscena interno al box Ferrari. La Luna di miele tra Leclerc e Hamilton sembra essere terminata a Suzuka. Secondo Solms, Charles dopo Suzuka avrebbe ...

Prima categoria. Codigorese col Vado. La capolista Gallo in casa dell’Airone

Domenica ha fermato il Gallo a domicilio, oggi (ore 14.30) farà il tifo per la Codigorese, che ospiterà lo Sporting Vado secondo in classifica. La capolista Gallo sarà invece a Calderara di Reno, ...

“Io me ne vado belli”. Uomini e Donne - addio senza precedenti : la bellissima consegna il cartellino ed esce

Uomini e Donne, il trono di Gianmarco sta entrando nel vivo: a due mesi dalla chiusura del programma i colpi di scena proprio non mancano. Dalle anticipazioni, infatti, arrivano le notizie che il ...

Condanne bus, Lametta: "Vado in carcere da innocente". Bus precipitato, Castellucci si costituisce in carcere. Strage bus Acqualonga, Castellucci si costituisce in carcere dopo Cassazione. Strage del bus di Avellino, Gennaro Lametta si costituisce in carcere: "Ma sono innocente". Strage del bus ad Avellino, Castellucci si è costituito in carcere. Strage di Avellino, si è costituito l'ex ad di Aspi Castellucci. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di fanpage.it:) Strage del bus in Irpinia, l’ex ad Castellucci si è costituito: andrà in carcere dopo la condanna a 6 anni - Si costituisce l'ex ad di Autostrade per l'Italia Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni di carcere per la strage del bus in Irpinia, 40 morti ...

(Come si legge su ilroma.net:) Bus precipitato, Castellucci si costituisce in carcere - NAPOLI. Giovanni Castellucci, ex ad di Aspi, si è costituito dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a sei anni per la strage del bus di Avellino, avvenuta nel luglio ...

(Lo segnala msn.com:) Strage bus Acqualonga, Castellucci si costituisce in carcere dopo Cassazione - Si è costituito in carcere l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della ...