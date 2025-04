Cavese altra frenata | il Catania passa al Lamberti decide Jimenez

Cavese, che si arrende al Catania e manca l’aggancio alla zona playoff. La squadra di Vincenzo Maiuri non riesce a riscattare il ko contro l’Audace Cerignola e incassa il dodicesimo passo falso stagionale. Allo Stadio Simonetta Lamberti decide un gol di. Salernotoday.it - Cavese, altra frenata: il Catania passa al Lamberti, decide Jimenez Leggi su Salernotoday.it Seconda sconfitta consecutiva per la, che si arrende ale manca l’aggancio alla zona playoff. La squadra di Vincenzo Maiuri non riesce a riscattare il ko contro l’Audace Cerignola e incassa il dodicesimo passo falso stagionale. Allo Stadio Simonettaun gol di.

Potrebbe interessarti anche:

Catania - bimba di 18 mesi ingoia una batteria : ricoverata in rianimazione

(Adnkronos) – Una bimba di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. In un primo momento sembrava che la piccola avesse ingerito ...

Guida ubriaco contromano per 20 chilometri lungo l’autostrada Messina-Catania : fermato dalla Polizia – Il video

Poteva finire molto male per l’automobilista che ha guidato contromano per oltre 20 chilometri nella tratta autostradale Messina -Catania. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere ...

Crisi St - oggi l’incontro a Roma : l’incubo dei tagli e la concorrenza di Catania

Agrate Brianza, 10 aprile 2025 – Una settimana fa la rabbia per il rinvio, ora, alla vigilia dell’incontro con il governo e l’azienda, i timori. Oggi, Fim, Fiom e Uilm saranno al ministero delle ...

Cavese, altra frenata: il Catania passa al Lamberti, decide Jimenez. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da cataniatoday.it:) Al Catania basta Jimenez, vittoria di misura sul campo della Cavese - I rossazzurri hanno saputo soffrire, gestendo con maturità il match, mentre la Cavese, pur combattiva, non è riuscita a concretizzare le proprie occasioni ...

(Da una nota di calciomagazine.net si apprende che:) Cavese-Catania: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Cavese-Catania di sabato 12 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C ...

(Da quanto emerge da newsicilia.it:) Cavese – Catania 0 – 0 - …verrebbe voglia di scrivere, considerando che in queste due ultime gare per i rossazzurri sarà tutto un provare ad accumulare punti a discapito di chi…a sua volta ha bisogno di scalare la classifica ...