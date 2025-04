Sport.quotidiano.net - Venezia-Monza 1-0: Fila tiene i lagunari aggrappati alla Serie A

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 aprile 2025 – Ilprova a restare aggrappato con le unghie e con i dentiA. Isi sono infatti presi i tre punti pesantissimi dello scontro salvezza contro il, piegato 1-0 al Penzo grazie al gol segnato al 71’ di Daniel, e si sono portati così momentaneamente a due sole lunghezze dal lecce, attualmente quartultimo. Una rete arrivata appena 11’ dopo l’ingresso in campo dell’attaccante ceco, che è stato poi espulso in pieno recupero per somma di cartellini gialli. A pesare di più è stato però senza alcun dubbio il suo primo gol inA, arrivato su assist preziosissimo di Ellertson. Una deviazione sottorete che ha sbrogliato la matassa di una partita che ilaveva cominciato meglio (occasione di testa per Mota al 4’), salvo poi perdere brillantezza e lasciare il passo alche nella ripresa, grazie ai cambi operati da Di Francesco, ha alzato i giro del motore divorandosi addrittura a più riprese il 2-0 nel finale.