Cosenza autogoal incredibile di Florenzi | "botta sotto la traversa" per lo 0-1 del Brescia

autogoal di Aldo Florenzi in Cosenza-Brescia. Probabilmente una delle autoreti più belle. Leggi su Calciomercato.com Non una cosa che si vede tutti i fine settimana, l`di Aldoin. Probabilmente una delle autoreti più belle.

Cosenza, autogoal incredibile di Florenzi: "botta sotto la traversa" per lo 0-1 del Brescia. Incredibile autogoal di Florenzi in Cosenza-Brescia: il centrocampista calcia nella propria porta tentando di rinviare il pallone | Italia. La zampata di Zilli al 92' evita al Cosenza l'ennesima figuraccia. Ma il pari contro il Brescia serve a poco. BRESCIA, LA SAGRA DELLE BEFFE. IL COSENZA PAREGGIA AL 93'. Ne parlano su altre fonti

Cosenza, Florenzi in rampa di lancio: l'ultima carta per tentare il 'miracolo' - Belmonte e Tortelli ...

Il suo rientro è una delle ultime carte che il Cosenza può gettare sul tavolo per provare a riemergere dall'ultimo posto in graduatoria, sul quale è adagiato ormai da tre mesi (dal ko con la Carrarese ...

Cosenza, al rientro Florenzi. Charlys possibile alternativa - lo spogliatoio rossoblù ci crede, vuole regalarsi un ...