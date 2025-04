Femminicidio Ilaria Sula sospetti su altri familiari di Mark Samson | lo avrebbero aiutato dopo il delitto

"L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un ...

“Aveva la mano gonfia, ci ha raccontato di aver fatto a botte con due uomini sotto casa di Ilaria. È un mostro ci ha usati per depistare le indagini”

